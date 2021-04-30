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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص | دخول إيمي سمير غانم مستشفي العزل بعد إصابتها بكورونا

ايمي سمير غانم
ايمي سمير غانم

علم “صدى البلد”، أن النجمة إيمي سمير غانم أصيبت بـ فيروس كورونا وتخضع حاليا للعزل  بأحدي المستشفيات للمرة الأولى


وجاءت نتيجة المسحة الطبية إيجابية لتصبح إيمي سمير غانم  ثالث فرد فى عائلة سمير غانم يدخل مستشفى العزل بعد والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.

 

وتبارت وسائل الإعلام المختلفة فى نقل انفراد صدى البلد بعد تأكيد نقل الفنان الكبير وزوجته إلى مستشفى العزل.

 

وكان صدى البلد،  أكد علي نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل لتلقي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

 

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة الكبيرة  دلال عبد العزيز.


وكانت الفنانة القديرة شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.

 

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خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

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دنيا سمير غانم تتعافى من كورونا وسلبية مسحتها.. خاص


وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان.


وأشارت المصادر إلى تعافي كل من دنيا سمير غانم، وحسن الرداد، بعد خضوعهم لفترة علاج وعزل بالمنزل.

إيمي سمير غانم فيروس كورونا المستجد دنيا سمير غانم حسن الرداد مستشفيات العزل سمير غانم دلال عبد العزيز

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