طارق يحيى يعض أحد مساعدي رامز جلال.. ويصرخ: مش هنط.. فيديو

وقع الكابتن طارق يحيى لاعب الزمالك السابق، ضحية لمقلب الفنان رامز جلال في حلقة اليوم الجمعة من برنامجه «رامز عقله طار» الذي يعرض عبر قناة “mbc مصر” الفضائية.

وسخر رامز جلال قائلا:" من نوادر طارق يحيى تخيل يا مؤمن بيسأل الضيف أمك تقربلك أيه، ومرة تانية سأل لاعب متجوز من 3 شهور قاله عندك عيال؟.

وتابع رامز جلال سخريته من طارق يحيى قائلا:" محروم يا جماعة، زمان لما كان بياخد بطولة بياخد ساندوتش حلاوة بالقشطة".

وصعد طارق يحيى مع رامز والمساعدين إلى “كبسولة الهوب دروب” هي إحدى الألعاب التي يستخدمها رامز جلال في المقلب، وبدأت التحرك فى الهواء،وبدا رامز فى رش الماء على طارق يحيى حتى شتمه أكثر من مرة.

وفتح رامز الكبسولة ليجبر طارق يحيى على القفز منها داخل حمام السباحة ولكنه أصر على عدم القفز ومع محاولات فريق رامز جلال دفع طارق يحيى فى حمام السباحة قام الأخير بـ “عض احد مساعدى رامز صارخا مش هنط”.

وتقوم فكرة برنامج رامز عقله طار على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة. وخلال البرومو، ظهر عدد من المشاهير في المجالات كافة ومنهم اللاعب الدولي رمضان صبحي نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز، والفنان محمد هنيدي، ونيللي كريم، والمطرب الشعبي حمو بيكا، واللاعب الدولي مروان محسن نجم منتخب مصر والنادي الأهلي.