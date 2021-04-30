تبرعات من الرئيس الشيشاني.. فلسطين تتسلم 20 ألف جرعة من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها تسلمت، أمس 20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي تبرعًا من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وفقا لما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وسجلت وزارة الصحة فى فلسطين، الجمعة، 861 إصابة جديدة من فيروس كورونا، و18 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، إن قطاع غزة سجل 572 إصابة من مجمل الحالات الجديدة.

وتشير قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى تسجيل 325,302 إصابة، و3517 وفاة منذ ظهور الجائحة قبل نحو عام.

وفى سياق آخر دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات الفلسطينية.

وفي بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، قال تور وينسلاند "أخذت علما بقرار القيادة الفلسطينية تأجيل انتخابات المجلس التشريعي المقررة في 22 أيّار، وأتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد ما يقرب من 16 عاماً بدون انتخابات".

وأشار إلى أن تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون "خطوة مهمة في طمأنة أبناء الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع".

وشدد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط على أهمية إجراء انتخابات في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقال في البيان: "إن إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات السابقة يظل ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية".