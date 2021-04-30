مرض أمي كسرني.. نيللي كريم تدخل في نوبة بكاء شديدة على الهواء

كشفت الفنانة نيللي كريم، أن مرض والدتها كان أصعب موقف تعرضت له في حياتها، قائلة: "اكثر حاجة كسرتني فى حياتي مرض أمي وكانت صعبة قوي وجالها جلطة في المخ وحينها كنت أصور مسلسل سجن النسا ومعتمدة على أمي في كل شيء والاهتمام ببناتي وابنائي".

وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة ايناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس، أنها وقت مرض والدتها كانت مسافرة إلى إيطاليا لزيارة ابنها ، وتم ابلاغها وهى هناك بمرض والدتها ونقلها للمستشفى واضطرت الى قطع الزيارة والعودة لمصر سريعا، متابعة: "رجعت على طول من إيطاليا والحادثة كانت صعبة جدا".

وروت نيللي كريم تفاصيل إصابة والدتها بالجلطة باكية: "أمي كانت مع بنتي فى البيت وحست بتعب وكانت بنتي عندها سنتين واللي حصل ان امي وقعت وهي بتعمل بطاطس على النار، والبطاطس بدأت تولع البوتاجاز وأمى كانت مدركة وزحفت على بطنها وطفت البوتاجاز لان الدخان كان كتير".

واستكملت نيللي كريم: " أول لما شوفت أمي فى المستشفى انهرت ومقدرتش استحمل وساعتها كلمت اخويا فى أمريكا وبلغته يجي وأنا من كتر صعوبة الموقف قلت استحالة أمي هتقوم من الازمة دي والحياة كانت صعبة قوي وساعتها حسيت أنى من غيرها ولا حاجة وهي مصدر الأمان وضهري".