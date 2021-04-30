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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نيللى كريم تصدم يوسف شاهين: "لما تعمل أنت عملية هبقى أعمل تجميل لمناخيري"

نيللي كريم
نيللي كريم

كشفت الفنانة نيللي كريم، أن المخرج الراحل يوسف شاهين طلب منها إجراء عملية فى أنفها قبل مشاركتها فى فيلم "اسكندرية نيويورك"، وروت تفاصيل ترشيحها للدور قائلة: "مكتب يوسف شاهين كلمني وقالي الاستاذ عايز يقابلك ورحت له ولقيته بيكلمني عن روسيا والثقافة والكلام عجبني ولكن لم نتحدث عن أي شيء لعمل فني".

 

وأضافت الفنانة نيللي كريم، فى حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي على قناة القاهرة والناس: "ثاني يوم كلموني وقالوا يوسف شاهين عايز يقابلك تاني وبعدين اتكلمنا ودردشنا على نفس الكلام ولم يتحدث عن أعمال فنية"، مشيرة إلى أن المكتب خاطبها مرة ثالثة وعلمت منه إنه يجهز لفيلم ولكن دون تفاصيل.

 

وتابعت: "المرة التانية كلموني فى مكتب يوسف شاهين وروحت ثالث مرة وعرفت انه بيعمل فيلم اسكندرية نيويورك وطلب مني يشوف البروفيل وطلب مني اعمل عملية تجميل فى مناخيري عشان الدور، وقلت له لما تعمل انت عملية تجميل فى مناخيرك اعمل انا، ومعملتش عمليات واشتغلت فى الفيلم".

 

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