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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

احتفالا بحفيدها...صورة نادرة للملكة إليزابيث والأمير فيليب

صورة نادرة للملكة
صورة نادرة للملكة اليزابيث

نشرت الصفحة الرسمية للملكة إليزابيث، ملكة إنجلترا، صورة تجمعها مع زوجها الراحل حديثا، الأمير فيليب، على موقع تويتر.

وبحسب ما قالته صحيفة "ميرور" البريطانية" جاءت الصورة كرسالة حب من الملكة لحفيدها الأمير ويليام بمناسبة إحتفاله مع زوجتها كيت ميدلتون بمرور 10 سنوات على زواجهما.

الملكة اليزابيث وزوجها الراحل

وتظهر لقطة نادرة بالأبيض والأسود تم التقاطها في لشبونة بالبرتغال في فبراير 1957 كيف أن الملكة، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك 31 عامًا فقط، وزوجها، 36 عامًا، على متن يخ ، بدوا سعداء تمامًا مثل استعدادهما للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة.

كان دوق إدنبرة في البحر منذ أكتوبر 1956 كجزء من جولة لافتتاح أولمبياد ملبورن وزيارة العديد من دول الكومنولث.

وعاد إلى الملكة بهدايا تضمنت قطعة من المجوهرات التي صممها بنفسه، وقرنفل أبيض.

رسائل حب للزوجين

كان الزوجان الشابان لا يزالان يعملان على تحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والعامة، حيث صعدت الملكة إلى العرش بعد وفاة والدها الملك جورج السادس في عام 1952.

كما أرسل الأمير تشارلز ودوقة كورنوال رسائل تهنئة إلى الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، وكتبوا مع إيموشن احتفالات: “نتمنى لدوق ودوقة كامبريدج ذكرى زواج عاشرة سعيدة للغاية”.

الامير ويليام وزوجته

جدير بالذكر أن ويليام الثاني تزوج من زميلته السابقة في الجامعة كيت ميدلتون، التي تنمتي إلى عائلة ثرية من الطبقة الوسطى  في وستمنستر أبي في 29 أبريل 2011 بعد علاقة استمرت ثماني سنوات.

وبعد عشر سنوات، أنجب الزوجان ثلاثة أطفال، الأمير جورج البالغ من العمر سبع سنوات، والأميرة شارلوت، خمس سنوات، والأمير لويس البالغ من العمر ثلاث سنوات.
 

انجلترا تهنئة دوقة كامبريدج صورة نادرة الملكة إليزابيث كيت ميدلتون الأمير ويليام الامير فيليب

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