علي الصاوي يتألق في البريميرليج ويتأهل لـ أولمبياد طوكيو في الكاراتيه

نجح علي الصاوي بطل مصر في الكاراتيه من التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ، بعد صعوده لخوض مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية ببطولة البريميرليج بالبرتغال.



وبدأ علي الصاوي البطولة بالفوز على بطل البرازيل بالانسحاب ثم الفوز في دور ٣٢ على بطل ايران. وفاز في دور الستة عشر على بطل سلوفاكيا ٤/١ . وبنفس النتيجة على بطل كازخستان في دور الثمانية وخسر في الدور قبل النهائي من بطل الأردن بنتيجة ٥/٤ وسيلعب على الميدالية البرونزية الأحد المقبل.



ومن جانبه اعرب الصاوي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز مؤكدا بأنه سيكون عند حسن ظن جميع من يقف بجواره بداية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه ومسؤولو بنك القاهرة الراعي الرسمي لي ووادي دجلة وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لى.



وأشار الصاوي الى ان البطولة كانت صعبة ويشترك بها العديد من اللاعبين المتميزين وستكون احتكاك قوى قبل اللعب في الأولمبياد.