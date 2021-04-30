عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي الصاوي يتألق في البريميرليج ويتأهل لـ أولمبياد طوكيو في الكاراتيه

على الصاوى بطل مصر
على الصاوى بطل مصر في الكاراتية

 

نجح علي الصاوي بطل مصر في الكاراتيه من التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢١ ، بعد صعوده لخوض مباراة تحديد مركزي الثالث والرابع واللعب على الميدالية البرونزية ببطولة البريميرليج بالبرتغال.


وبدأ علي الصاوي البطولة بالفوز على بطل البرازيل بالانسحاب ثم الفوز في دور ٣٢ على بطل ايران. وفاز في دور الستة عشر على بطل سلوفاكيا ٤/١ . وبنفس النتيجة على بطل كازخستان في دور الثمانية وخسر في الدور قبل النهائي من بطل الأردن بنتيجة ٥/٤ وسيلعب على الميدالية البرونزية الأحد المقبل.


ومن جانبه اعرب الصاوي عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز مؤكدا بأنه سيكون عند حسن ظن جميع من يقف بجواره بداية من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ومحمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه ومسؤولو بنك القاهرة الراعي الرسمي لي ووادي دجلة وروابط الرياضية الوكيل والمسوق الحصري لى.


وأشار الصاوي الى ان البطولة كانت صعبة ويشترك بها العديد من اللاعبين المتميزين وستكون احتكاك قوى قبل اللعب في الأولمبياد.

على الصاوي البرتغال الميدالية البرونزية أخبار الرياضة أولمبياد طوكيو 2021

ترشيحاتنا

عيد الشعلة.. وزير خارجية الإمارات يعزي نظيره الإسرائيلي في ضحايا حادث جبل ميرون

لم تصل مصر.. مستشار الرئيس: سلالة كورونا المتحورة فى الهند انتشرت فى 20 دولة..فيديو

محجوزان في مستشفى عزل.. صدى البلد يكشف تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

سعر و مواصفات مرسيدس اس كلاس 2021 الجديدة في السعودية .. صور

أهالى مدينة جرجا بسوهاج يستغيثون من انتشار الورش المهنية داخل الكتلة السكنية

38% من المستهدف.. أمريكا تعلن تطعيم 100 مليون مواطن ضد فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

تأكيدا لـ صدى البلد.. رامي رضوان يكشف حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا

الكاف يصدر بيانا رسميا قبل إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

هنلبس عساكر .. عمر كمال يعلن عن مشاركته فى الاختيار٢

انتبه ... غرامة 200 جنيه حال عدم تحديثك لبيانات البطاقة الشخصية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

شاهد.. تسرب نفطي في البحر الأصفر بعد تحطم ناقلة ضخمة|صور

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

محمد نوار

احترام «رمضان»

اﻟﻤﺰﻳﺪ