بعد إصابتها بـ كورونا.. عمرو سعد يطلب من متابعيه الدعاء لـ دلال عبد العزيز

وجه الفنان عمرو سعد الدعم للفنانة دلال عبد العزيز بعد اصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى للعزل.

ونشر عمرو سعد صورة له مع دلال عبد العزيز من مسلسل ملوك الجدعنة وعلق عليها: "دعواتكم بالشفاء للغالية على قلبي النجمة الكبيرة دلال عبد العزيز أمي في ملوك الجدعنة وحبيبتي في الحقيقية".

وأكد مصدر لـ صدى البلد، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى إحدى مستشفيات العزل لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة إيمي سمير غانم دخلت إلى المستشفى قبل يومين لتلقي العلاج قبل أن يلحق بها والدها، ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة القديرة شعرت ببعض المعاناة في التنفس خلال الساعات الماضية وتم نقلها إلى مستشفى خاص بعد إيجابية المسحة الثانية لها.

وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان.

وأشارت المصادر إلى تعافي كل من دنيا سمير غانم، وحسن الرداد، بعد خضوعهم لفترة علاج وعزل بالمنزل.

