سعر الدولار في البنوك اليوم الجمعة 30-4-2021

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 30 ابريل2021 وفقا لأخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.62 جنيه للشراء و 15.72جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.64 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.





وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الامارات دبى الوطنى 15.64 جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (كريدى اجريكول ، المصرى للتنمية الصادرات ، الاهلى المتحد،قناة السويس، البركة ،المصرى الخليجى ،بلوم، التعمير و الاسكان،عودة،قطر الوطنى،العربى الافريقى الدولى ،المشرق ،الكويت الوطنى NBK ،العقارى المصرى العربى، المصرف العربى الدولى، مصر ايران للتنمية ، التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،المصرف العربى الدولى،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73جنيه للبيع.



ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة فى بنوك(مصر، الاهلى، المصرف المتحد ،التجارى الدولى CIB، الاسكندرية ، فيصل الإسلامى )نحو 15.61جنيه للشراء و 15.71 جنيه



وكان البنك المركزي المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.





واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.