عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هوندا سيفيك honda civic

رحلة هوندا سيفيك honda civic أسطورة الشباب من التسعينات حتي 2022.. صور

هوندا سيفيك 1994
هوندا سيفيك 1994

نحجت السيارة هوندا سيفيك honda civic في التسعينات و كانت بالفعل سيارة اسطورية للشباب في هذا الوقت و تم طرح سيارة Civic V Coupe 1.6 ESi تتميز بمحرك naturally-aspirated In-line 4 سلندر بنزين يولد قوة 125 حصان. تعتبر هذه السيارة دفع أمامي بناقل حركة 5 سرعات يدوي. تنتج هذه السيارة شركة Honda العالمية و تم إنتاج أول سيارة من هذا الموديل فى عام 1994.

بعد ذلك تم تحديث هوندا لسيفيك القياسية ونسخة Si، قامت الشركة بتحديث Type R الأعلى في المجال مع تدشينها في صالون سيارات طوكيو 2020، ولكنها تحديثات جمالية في معظمها مع بعض التركيز على تحسين الأداء الايروديناميكي.

من التغييرات الجديدة هي شبك أمامي أكبر حجما لتبريد المحرك بشكل أفضل، مع لون أزرق “Boost” جديد حصري لـ Type R، كما حدثت هوندا المكابح لتحسين قوة الكبح في السرعات المرتفعة وتغيير نظام التعليق لزيادة الراحة أثناء القيادة.

بالانتقال للداخلية نرى مقود جلدي جديد مع حزمة أنظمة استشعار هوندا الحديثة لمساعدة السائق بشكل قياسي.. كما تستمر السيارة مع محرك التيربو 2.0 لتر بقوة 306 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 6 سرعات وقفل تفاضلي.

حاليا هوندا لم تؤكد طرح نسخة أكثر قوة لتستعيد لقب أسرع سيارة إنتاجية بنظام دفع أمامي في حلبة نوربورغرينغ، والذي حازت عليه رينو ميجان RS Trophy-R مع تسجيلها لرقم قياسي 7 دقائق و40.1 ثانية، أي أسرع بأربع ثواني من Type R.

واخيرا سيتم طرح هوندا سيفيك honda civic 2022 في 4 فئات هم LX و SPORT، و EX، و أخيرا النسخة عالية التجهيز تورينج، و تستمد كلا من النسخة LX و SPORT قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، مع 187 نويتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT فكانت هذة السيارة اسطورية حقا علي مر اكثر من 40 عام .

هوندا سيفيك honda civic naturally سيفيك

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات كهربائية في العالم.. صور

مقارنة بين أكثر 5 سيارات suv انتشاراً في مصر .. صور

ترشيحاتنا

كوفيد 25 الحلقة 3.. زوجة يوسف الشريف تنتحر بعد إصابتها بالفيروس

محافظ البحيرة: إنشاء 265 مدرسة بـ1.6 مليار جنيه ضمن منظومة التعليم الجديدة

قرار جديد من مايكروسوفت يحمل خبرا سارا لمطوري الألعاب

رحلة هوندا سيفيك honda civic أسطورة الشباب من التسعينات حتي 2022.. صور

سكان شارع المسجد الأقصى في الطالبية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

البدلاء كلمة السر لـ الأهلي أمام الجونة.. طاهر يسجل وأفشة يضيع الثاني في 60 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

حريق هائل بكنيسة مارمينا في العمرانية

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ