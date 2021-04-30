رحلة هوندا سيفيك honda civic أسطورة الشباب من التسعينات حتي 2022.. صور

هوندا سيفيك honda civic

نحجت السيارة هوندا سيفيك honda civic في التسعينات و كانت بالفعل سيارة اسطورية للشباب في هذا الوقت و تم طرح سيارة Civic V Coupe 1.6 ESi تتميز بمحرك naturally-aspirated In-line 4 سلندر بنزين يولد قوة 125 حصان. تعتبر هذه السيارة دفع أمامي بناقل حركة 5 سرعات يدوي. تنتج هذه السيارة شركة Honda العالمية و تم إنتاج أول سيارة من هذا الموديل فى عام 1994.

بعد ذلك تم تحديث هوندا لسيفيك القياسية ونسخة Si، قامت الشركة بتحديث Type R الأعلى في المجال مع تدشينها في صالون سيارات طوكيو 2020، ولكنها تحديثات جمالية في معظمها مع بعض التركيز على تحسين الأداء الايروديناميكي.

من التغييرات الجديدة هي شبك أمامي أكبر حجما لتبريد المحرك بشكل أفضل، مع لون أزرق “Boost” جديد حصري لـ Type R، كما حدثت هوندا المكابح لتحسين قوة الكبح في السرعات المرتفعة وتغيير نظام التعليق لزيادة الراحة أثناء القيادة.

بالانتقال للداخلية نرى مقود جلدي جديد مع حزمة أنظمة استشعار هوندا الحديثة لمساعدة السائق بشكل قياسي.. كما تستمر السيارة مع محرك التيربو 2.0 لتر بقوة 306 حصان وعزم دوران 400 نيوتن.متر، متصل بجير يدوي 6 سرعات وقفل تفاضلي.

حاليا هوندا لم تؤكد طرح نسخة أكثر قوة لتستعيد لقب أسرع سيارة إنتاجية بنظام دفع أمامي في حلبة نوربورغرينغ، والذي حازت عليه رينو ميجان RS Trophy-R مع تسجيلها لرقم قياسي 7 دقائق و40.1 ثانية، أي أسرع بأربع ثواني من Type R.

واخيرا سيتم طرح هوندا سيفيك honda civic 2022 في 4 فئات هم LX و SPORT، و EX، و أخيرا النسخة عالية التجهيز تورينج، و تستمد كلا من النسخة LX و SPORT قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 158 حصان، مع 187 نويتن/متر من عزم الدوران، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من طراز CVT فكانت هذة السيارة اسطورية حقا علي مر اكثر من 40 عام .