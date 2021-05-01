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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صادرات أمريكا اليومية من النفط الخام تهبط إلى 2.7 مليون برميل فبراير الماضى

تراجع صادرات الوليات
تراجع صادرات الوليات المتحدة من النفط

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت إلى 2.703 مليون برميل يوميا في فبرايرالماضى، من 3.165 مليون برميل يوميا في يناير .

وأضافت الوكالة الحكومية في تقرير شهري أن صادرات البنزين الأمريكية تراجعت إلى 687 ألف برميل يوميا من 799 ألف برميل يوميا.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إجمالي صادرات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية المكررة هبط إلى 2.314 مليون برميل يوميا في فبراير، من 2.49 مليون برميل يوميا في يناير.

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