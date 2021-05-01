الأنشطة الطلابية بالجامعات تقام فى أجواء احترازية.. رئيس جامعة الدلتا يؤكد أهمية الأنشطة الطلابية.. وتجارة حلوان تؤكد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية

* رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا :الجامعة ليست مكانا للعلم فقط بل هى إيضا مكان لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب

* وكيل كلية التجارة : إتاحة الأنشطة الطلابية أمام طلاب الكلية بشرط الالتزام

* وإداب حلوان تنظم دورت محو الامية..ورئيس الجامعة: يؤكد على مشاركة الجامعة فى المشروع القومي لمحو الامية



عقدت كلية الآداب بجامعة حلوان ندوة لتوعية طلاب الكلية للالتحاق بالمشروع القومي ل محو الأمية وجاءت الندوة تحت عنوان "معا نستطيع القضاء على الأمية وتحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور مها حسنى القائم بعمل عميد كلية الآداب والدكتورة رشا صالح وكالة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



شارك فى الندوة الدكتور معتز أحمد ابراهيم أستاذ المناهج وطرق التدريس منسق مشروع محو الأمية بكلية التربية بحلوان والاستاذة وفاء شوقي محروس . مدير إدارة فرع الهيئة الموقرة لتعليم الكبار بحلوان والاستاذة عفاف السعدي المدرب المعتمد بالهيئة الموقرة لتعليم الكبار ومنسق الهيئة بكلية التربية .



وحضر الندوة العديد من طلاب كلية الاداب إيمانا منهم بإهمية الحدث وضورة مشاركتهم فى المساعدة على القضاء على الامية فى مصر .



يعد مشروع محو الأمية للكبار هدفا مهما ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر2030 ، فالأمى لايستطيع مواكبة التطورات والتغيرات الحديثة المتلاحقة، وذلك كان لابد من تضافر الجهود للقضاء على الأمية أو بمعنى أدق الحد التقليل منها .



وكان قد أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تشارك في المشروع القومى لمحو الأمية من خلال طلابها، كما تقوم الجامعة بعقد دورات تدريبية لتأهيل الطلاب للالتحاق بالمشروع القومي لمحو الأمية وذلك إيمانًا بدور الجامعة في المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية وعلى رأسها قضية الأمية لما تمثله من مخاطر حقيقية على نماء وتطور المجتمع المصرى.

اقامت كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، مهرجان الأسر الطلابية جامعة حلوان تحت شعار "عيشها ببساطة" للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 الذي تنظمه إدارة رعاية الشباب بالكلية بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، وجاء هذا تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة والدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية لشئون التعليم والطلاب.

وصرحت الدكتورة أمانى فاخر وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب بكلية التجارة بحلوان، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الكلية تراعي إتاحة الأنشطة الطلابية أمام طلاب الكلية ولكن مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتبعة في مواجهة فيروس كوفد 19 (كورونا) وذلك لضمان سلامة جميع الطلاب.

وأضافت ان فعاليات المهرجان والذي جاء تحت شعار عيشها ببساطة تضمنت عدد من الأنشطة والمنافسات الفنية والرياضية وبعض الأنشطة الفنية كالمعرض الفنى الذي تضمن (رسم، مشغولات يدوية)، كما تخلل المهرجان عروض وتجارب علمية وأنشطة ثقافية مسابقات دوري المعلومات، والعديد من الأنشطة.

يأتي إقامة مهرجان الأسر الذي إقيم تحت شعار عيشها ببساطة من ضمن خطة الانشطة الطلابية المقررة العام الدراسى 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.



وأعلنت جامعة حلوان، عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية و الترفيهية للطلاب بالجامعة من خلال الإدارة العامة الأنشطة الطلابية .



وتتابع: كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان فعاليات الفصل الدراسى الثانى للعام ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين، حيث تقرر حضور الطلاب للجامعة بنسبة ٤٠% ويتم متابعة العملية التعليمية بنظام أون لاين بنسبة ٦٠% تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا



وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة.



وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظ على سلامتهم.

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجيا :الجامعة ليست مكانا للعلم فقط بل هى إيضا مكان لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب



أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا تنظيم مسابقة ثقافية دينية لطلاب الجامعة وذلك بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية .



وصرح الدكتور علوى الخولى رئيس جامعة فى تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن الجامعة حريصة على إتاحة الأنشطة الطلابية أمام الطلاب ولكن وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة، وأن هناك العديد من الأنشطة الطلابية التى تم انطلاقها بالجامعة.

أكد الدكتور الخولى إن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط بل هى أيضا مكان لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وأن المسابقة الثقافية الدينية التى أطلقتها الجامعة تأتى فى إطار تثقيف الطلاب وتنمية الوعى الديني لهم، حيث تهتم الجامعة بمختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والدينية مما يساعد على اكتشاف مواهب الطلاب ،وترسيخ القيم والمعتقدات لديهم.



وطلبت الجامعة من الطلاب بضرورة الالتزام التام بهذه التعليمات، منوهة إلى أنها لا تدخر جهدا في سبيل المحافظة على صحة جميع المنتسبين إليها، متمنية بدوام الصحة والعافية وبالتوفيق لجميع الطلاب.

كشفت هدير عاطف ، المتحدث الإعلامي باسم جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأنشطة الطلابية المتاحة خلال شهر رمضان بالجامعة .

وأضافت ، إنه تم تنظيم مسابقة للياقة البدنية ، كما تم عمل معرض فني للطلاب ، إضافة إلى العديد من دورات كرة القدم ، وغيرها من الأنشطة الأخرى .

وأكدت المتحدث باسم جامعة الدلتا التكنولوجية على أن الجامعة تراعي تطبيق كافة التدابير الوقائية ، وإلزام الجميع بها ، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس .



وأشارت إلى أن هذه الأنشطة تتم بأعداد محددة ، منعا للتكدسات والتجمعات بين الطلاب ، إضافة إلى قيام الجامعة بإنشاء العديد من الأسر الطلابية في كافة الأنشطة .