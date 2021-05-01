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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال أسبوع

مليونان و715 ألف دينار قيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية في بورصة البحريـن

بورصة البحرين
بورصة البحرين

بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة في "بورصة البحريـن" خلال هذا الأسبوع 10 ملايين و812 ألفا و266 سهما ووحدة بقيمة إجمالية قدرها مليونان و715 ألفا وديناران بحرينيان، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 382 صفقة، وفقا لما نشرته وكالة أنباء البحرين.

وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 22 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم ست شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق.

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واستحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و27 ألفا و188 دينارا أو ما نسبته %37.83 من  إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونان و881 ألفا و188 سهما، تم تنفيذها من خلال 139 صفقة.

وجاء المرتبة الثانية في التعاملات، قطاع الصناعة، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 793 ألفا و358 دينارا بنسبة 29.22 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و740 سهما، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

وعلى مستوى الشركات، جاءت ألمنيوم البحرين (ألبا) في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمه 793 ألفا و358 دينارا وبنسبة 29.22% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و375 ألفا و740 سهما، تم تنفيذها من خلال 75 صفقة.

وجاءت في المركز الثاني شركة البحرين للاتصالات (بتلكو) بقيمة قدرها 629 ألفا و179 دينارا وبنسبة 23.17% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليون و93 ألفا و527 سهما، تم تنفيذها من خلال 74 صفقة.

وتداول المستثمرون خلال الأسبوع على وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها ثمانية آلاف و690 دينارا أي ما نسبته 0.32% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة خلال هذا الأسبوع، في حين بلغت الكمية 110 آلاف وحدة، تم تنفيذها من خلال أربع صفقات.

وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 543  ألف دينار في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة مليونين و162 ألفا و453 سهما ووحدة أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 76 صفقة.
 

بورصة البحريـن الصناديق الاستثمارية العقارية البحرين قطاع الخدمات المستثمرين الاسهم اتصالات

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