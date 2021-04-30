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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة  7 حالات تعد على الأراضي الزراعية بوادي النطرون

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

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في ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون المهندس السيد حمزة، بإزالة 7 حالات تعدي بمساحة 680 م٢ بقرية كفر داود عبارة عن أعمال إنشاء  2 مبنى مخالف وعنبر ومبني به شدة خشبية.

 

ويذكر أن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، بإزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٥٠٠ م بقرية المسين عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

 

نفذت الوحدات المحلية لمراكز (بدر - أبو حمص - رشيد)، الثلاثاء الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

أسفرت الحملات عن إزالة 3 حالات تعدي على مساحة  290 م2 عبارة عن الآتي:-

- إيقاف أعمال صب فرش خرساني في المهد بدون ترخيص بمساحة 150 م بنطاق وحدة أبو بكر الصديق بمركز بدر.

-  إزالة حالة تعدي علي مساحة 140 م بقرية بركة غطاس بأبو حمص عبارة عن أعمدة وسملات.

- إزالة شدة خشبية مخالفة فى المهد دور أول علوى بقرية البوصيلى بالوحدة المحلية بالساحل التابعة لمركز رشيد.

 

ويذكر أنه نفذت الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار و دمنهور، الإثنين الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

 

أسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 730 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 480 م  بنطاق قري البسلقون و سيدي غازي بكفر الدوار عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض وسملات خرسانية.

- ايقاف أعمال وفك الشدة الخشبية لتعديات بمساحة 250 م بقرية زويل التابعة لمجلس قرية الابعادية بدمنهور.

ونفذت الوحدات المحلية لمركزي بدر و الدلنجات، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي على مساحة 740 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 470 م٢ عبارة عن مباني مخالفة في المهد بدون ترخيص خارج الحيز العمراني وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية كانت ممهدة لصب دور أول علوى بنطاق وحدات عمر مكرم وأم صابر وأحمد عرابي بمركز بدر.

- إزالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 270 متر بقري طيبة والوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية لمركزي حوش عيسى و الدلنجات، السبت الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

أسفرت الحملات عن إزالة حالتي تعدي على مساحة 380 م2 عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 200 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 180 م بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية.

محافظ البحيرة إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه وادي النطرون البحيرة اخبار المحافظات

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