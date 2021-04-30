أزمة جديدة تضرب نادي الزمالك.. تفاصيل

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن وجود أزمة جديدة خاصة بقطاع ناشئين كرة القدم وعليها سوف يتم استجواب ، طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق ورئيس قطاع الناشئين حاليا .



وسيطرت حالة من الغضب على أولياء أمور لاعبي القطاع عقب اعتراف أحد أولياء الأمور بوجود رشاوي بالقطاع لقيد اللاعبين



واضاف المصدر عن طلب بعض المدربين بالتحقيق في واقعة اختفاء الملابس الرياضية للقطاع ، في حين تأكد غياب ما يقرب من ٥٠ جاكت و٥٠ بدلة رياضية قيمتها ١٥٠ ألف جنيه من مدربين القطاع.

ومازالت الأزمات والكوارث مستمرة داخل قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، مما استوجب فتح تحقيق لمعرفة كواليس الأزمة .

وأشار المصدر أنه تاكد وجود كشوف صرف رواتب مرتبات اللاعبين والناشئين دون معرفة من قام بصرفها نيابة عنهم، وتم بيع لبس اللاعبين والنادي دون عمل مناقصة عامة مما زاد من الأمر سوء.