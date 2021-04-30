بدرية طلبة: من حقى أقف على ترابيزة نفسنة وارقص

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها كانت صاحبة أداء متميز، في برنامج "نفسنة"، مضيفة أنها سافرت إلى العديد من البلدان العربية، وكان هناك دعم وترحيب كبير بها.

وتابعت بدرية طلبة خلال برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور": "من حقى أقف على الترابيزة وأرقص بكل ثقة.. لأني أنا اللى جبت لبرنامج نفسنة مشاهدات وإعلانات".

وأضافت: "بين كل مليون واحد فيه واحد بس بيكرهني".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

