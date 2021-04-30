أحدث ظهور لـ محمد رمضان مع نجليه علي وكنزي.. شاهد

نشر الفنان محمد رمضان، صورة عبر حسابه بتطبق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تجمعه بابنته "كنزي"، ونجله “علي”.



وظهر النجم محمد رمضان، في الصورة، داخل منزله، رفقة ابنه، وعلق عليها: "علي وكنزي".



يذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، وأنجب ابنته "حنين" من زوجته الأولى، ثم تزوج الثانية وأنجب منها ابنيه “علي وكنزي”.



ويعرض للنجم محمد رمضان، حاليا، مسلسل "موسى"، بطولة “سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني”، وسيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.