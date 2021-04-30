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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق الحدائق والمتنزهات خلال شم النسيم في الشرقية

صدى البلد

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع قوات الأمن، لغلق جميع الحدائق والمتنزهات العامة بالكامل، خلال الاحتفالات بأعياد الربيع وشم النسيم؛ تحسبا لخروج المواطنين والذهاب إلى الحدائق، في هذه المناسبة؛ وذلك لما تمثله التجمعات من خطورة في إمكانية زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك؛ تنفيذا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، بشأن الالتزام بتطبيق حزمة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمجابهه الموجه الثالثة لفيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

 

وأكد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتنفيذ قرار غلق الحدائق والمتنزهات غلقاً كاملاً، مع استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بالشوارع والمنشآت العامة والأماكن الحيوية، والسيطرة الكاملة على الأماكن والحدائق المفتوحة، لعدم إتاحة الفرصة أمام المواطنين؛ لافتراش الأرض، لقضاء أعياد الربيع وشم النسيم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

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وناشد محافظ الشرقية، المواطنين، بعدم الذهاب إلى الحدائق والمتنزهات، حفاظا على صحتهم وسلامتهم؛ لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا، والتزام المنازل خلال تلك الفترة، وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى؛ لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للموجة الثالثة لفيروس كورونا، للحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الجميع.

 

وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية تستمر في التنسيق مع قوات الأمن، لتنفيذ حملاتها المكبرة على المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح؛ للتأكد من توقيتات الغلق المقررة، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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