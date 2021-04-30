السياحة والآثار: إغلاق 9 منشآت سياحية مخالفة لإجراءات «كورونا»

أوفد قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بالوزارة لجان سرية للمرور على عدد من هذه المنشآت.

جاء ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها علي المتابعة المستمرة لالتزام المنشآت الفندقية والسياحية من مطاعم وكافتريات بتطبيق الإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء والوزارة.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والأنشطة السياحية، أن هذه اللجان رصدت خلال مرورها المفاجئ 9 منشآت مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة منها التشغيل بنسب تزيد عن النسب المقررة مما يؤدى إلى تكدس الرواد بها، إضافة إلى تقديم الشيشة مما يعد إضراراً بسلامة وأمن مرتادي تلك المنشآت وخاصة في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد ومما يؤثر أيضاً على سمعة مصر السياحية، مشيراً إلى أنه وفقا لما ينظمه القانون فإنه جاري استصدار قرارات غلق لهذه المنشآت.

وأضاف «العاصي»، أن هذه اللجان ستواصل المرور المفاجئ على المنشآت بصفة مستمرة حتي خلال أيام الأجازات وفترة الأعياد لاتخاذ ما يلزم قانوناً تجاه المخالف في ضوء قرارات مجلس الوزراء والوزارة في هذا الشأن.

