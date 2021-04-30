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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 18.. عساف يذهب إلى غفران ويتعارك مع ابنه حمزة

غفران الغريب واولاده
غفران الغريب واولاده

شهدت الحلقة 18 من مسلسل نسل الأغراب، ذهاب عساف الغريب إلى بكري لكي يطلب منه معرفه مكان "شامية" والدة أمير كرارة.

إلا أن بكري طلب من عساف أن يخبره على مكان الذهب لكي يعطي له والدة غفران الغريب؛ ولكن عساف رفض طلبه.

وتحدث علي الغريب مع ملك زاهر وأخبرها بأنه سيتولى تربيتها؛ كما حدثها عن صعوبة التنازل عن القضية والتي حاول فيها والدها قتله.

وذهب عساف الغريب إلى منزل غفران وطلب منه أن يمهله يوما آخر؛ لكي يأتي له بوالدته.

ووافق غفران على كلام عساف؛ وأثناء مغادرة عساف فاجأه ابنه حمزة بطلبه له أن يتعاركا معا؛ وبالفعل يوافق عساف ويقوم بضرب ابنه ضربا مبرحاً.

قصة مسلسل نسل الأغراب

مسلسسل «نسل الأغراب»، ينتمي إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.

ويُمثل «نسل الأغراب»، التجربة الأولى لـ أمير كرارة، في الدراما الصعيدية، إذ خضع لجلسات تحضيرية من أجل التدريب على التحدث باللهجة الصعيدية، دون أي صعوبات،  على عكس الفنان أحمد السقا، الذي جسد دور صعيدي في كثير من الأعمال الفنية سواء السينما أو التليفزيون، لعلّ أبرزها فيلم «الجزيرة».

أبطال مسلسل نسل الأغراب في رمضان 2021

مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كلّ من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبواليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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امير2
امير 3
امير 3
امير 4
امير 4
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