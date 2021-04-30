الأهلي يتفوق على صن داونز في تاريخ المواجهات المباشرة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق صن داونز في دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بحسب ما أسفرت عنه القرعة التي جرت اليوم الجمعة بأحد فنادق القاهرة.

سبق أن التقى الأهلي فريق صن داونز في العديد من المواجهات نرصدها في السطور التالية:

التقى الأهلي وصن داونز في 8 مباريات في دوري أبطال إفريقيا، ولم يسبق أن التقى الفريقان بعيدًا عن دوري الأبطال.

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على صن داونز في 4 مناسبات، وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات، فيما حقق صن داونز الفوز في مناسبة واحدة.

تمكن الأهلي من الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات من أصل 8، فيما حافظ صن داونز على نظافة شباكه في مباراة واحدة.

نجح لاعبو الأهلي في هز شباك بطل جنوب إفريقيا في 11 مناسبة، بينما استقبلت شباك الفريق 8 أهداف.

المواجهة الأولى نسخة 2001 من دوري الأبطال التقى الفريقان في النهائي، تعادلا في جنوب إفريقيا 1-1، وفاز الأهلي في القاهرة بثلاثية نظيفة وحقق اللقب.

نسخة 2007 من دوري الأبطال كان شاهدًا على ثاني مواجهات الفريقين، وتحديدًا بدور الـ16 تعادل الأهلي في جنوب إفريقيا 1-1 وتمكن من تحقيق الفوز في القاهرة بهدفين دون رد.

نسخة 2018- 2019 وتحديدًا دور ربع النهائي شهد خسارة الأهلي في جنوب إفريقيا بخماسية نظيفة، وتمكن من الفوز في مباراة العودة بالقاهرة بهدف دون رد.

نسخة 2019-2020 في ربع نهائي النسخة الماضية من دوري الأبطال فاز الأهلي في مصر بهدفين نظيفين، وتعادل في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1.