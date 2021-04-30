رانيا يوسف توجه رسالة لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك بعد تدهور حالتهم الصحية ونقلهم الي المستشفى عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتبت رانيا يوسف عبر حسابها علي "تويتر" : "‏خالص الدعوات للفنانه دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم بالشفاء العاجل 🙏🙏🙏🙏🙏".



وكان كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.



وقال رامي رضوان في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:" اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي ا.سمير غانم وا.دلال عبد العزيز. وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة".

وتابع: "أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".