الإسماعيلى يعلن قائمة لاعبيه للقاء الإنتاج وغياب هذا الرباعي
أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء الإنتاج الحربى غدا بالأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدورى المصري.
وجاءت القائمة كالتالي:-
حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى .
خط الدفاع .. رضوان شريفى ، محمد هاشم ، مروان الصحراوي ، محمد عمار ، أحمد كاستيلو ، عبد الله جمعة ، مصطفى فارس.
خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد حسن ، عماد حمدى ، نادر رمضان ، محمد عادل ، أحمد مدبولى ، محمد الشامي ، محمد صادق ، أرى بابل ، أحمد مصطفى.
خط الهجوم .. شكرى نجيب ، بنسون شيلونجو.
ويغيب عن القائمة كل من عبد الرحمن مجدى وباهر المحمدى وحسين السيد لعدم اكتمال جاهزيتهم إضافة لفخر الدين بن يوسف بسبب الإيقاف.