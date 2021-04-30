تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام البنك الأهلي في الدوري

أعلن ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة البنك الأهلي، في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالآتي:

في حراسة المرمي: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - عبد الله محمود - أحمد محسن.

خط الوسط: محمد إبراهيم - كوامي بونسو - محمود نبيل - ميدو جابر

خط الهجوم: أحمد حسن ريان - شادي حسين.

وتقام المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب بتروسبورت.

ويحتل سيراميكا كليوباترا قبل انطلاق المباراة المركز الثامن برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.