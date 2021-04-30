ميرنا نور الدين تؤدي تدريبات شاقة بـ الجيم.. فيديو

شاركت ميرنا نور الدين، متابعيها مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا نور الدين في الفيديو بإطلالة رياضية باللون الأسود تبرز رشاقتها من داخل الجيم وهي تؤدي تدريبات شاقة وعلقت: “العمل معك من أجلك”.

واحتفلت ميرنا نور الدين بعيد ميلادها، يوم الجمعة الماضي، الذي يوافق 23 أبريل، وتعد من الوجوه الشابة والجديدة التي لمعت ونضجت مؤخرا في مجموعة من الأعمال، أبرزها "هوجان، حكايات بنات، نصيبي وقسمتك، فوق السحاب".

وتشارك ميرنا نور الدين في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "كوفيد 25" الذي يعرض حاليا في دراما رمضان 2021.

مسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما اجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.

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https://www.instagram.com/reel/COTKztqJPHp/?igshid=1hxjm4ddsrbjr