إبهار بمشاهد الجرافيك.. طرح برومو فيلم ديدو لـ كريم فهمي وحمدي الميرغني

أفلام عيد الفطر

طرح المنتج أحمد السبكي مؤخرا البرومو الرسمي لأحدث أفلامه بعنوان "ديدو" للنجوم كريم فهمي، حمدي الميرغني، محمد ثروت و بيومي فؤاد والذي من المقرر طرحه بالسينمات احتفالا بعيد الفطر المبارك مع الجمهور.

وبمجرد نزول البرومو تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لما فيه من عناصر الإبهار بمشاهد الجرافيكس الضخمة التي خطفت أنظار المشاهدين والتي تقدم لأول مرة فكرة بهذه الطريقة داخل صناعه السينما بمصر والتي ظل صناع العمل يعملون علي مشاهد الجرافيكس والمونتاج لمدة عامين وذلك بعد الانتهاء من تصوير العمل ليخرج بالشكل اللائق للجمهور .

"ديدو" بطوله كريم فهمي وحمدي الميرغني وهدي المفتي و بيومي فؤاد واحمد فتحي ومحمد ثروت واشراف عام وفكره كريم السبكي ومحمد احمد السبكي واخراج عمرو صلاح وانتاج احمد السبكي ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية احتفالا بعيد الفطر المبارك.