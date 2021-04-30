بدرية طلبة: اللي عاوز يطلع تريند بيشتبك معايا

قالت الفنانة بدرية طلبة، إنها لا ترتد كثيرًا على الانتقادات التي تطالها، موضحة أن كل من يسعى للشهرة ويصبح يشتبك معها، ولهذا ترفض الاشتباك.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"، إنه تقديمها لبرنامج "بيت ريا وسكينة" كان طمع منها في صنع دويتو يقدم كل شيء، سواء من ناحية المسرحية أو البيت أو المسلسل لـ"ريا وسكينة"، ولكن فكرة البرنامج "فشلت".

وتابعت: "ريا وسكينة تراث شعبي، ومش حكر على حد.. البرنامج تجربة وفشلت".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.