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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ الشرقية يدعو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتفقد المشروعات الرياضية بمركز الحسينية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 
عن الدائرة الثامنة والقائمة الوطنية من أجل مصر، لمشاركته زيارة الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الرياضية بمركز ومدينة الحسينية غدا السبت.

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مُصادرة 173 شيشة ورفع 311 حالة إشغال في الشرقية

 

موعد الزيارة

و تبدأ الزيارة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على النحو التالي :
- مركز شباب سماكين الغرب .
- مركز شباب ازولين .
- مركز شباب سماكين الشرق .
- افطار مع معالى وزير القوى العاملة بقرية سماكين الشرق .
- نادى الحسينية الرياضي . 
 

محافظ الشرقية القوى العاملة وزير الشباب مدينه الحسينية وزير الشباب والرياضة

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