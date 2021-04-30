محافظ الشرقية يدعو أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتفقد المشروعات الرياضية بمركز الحسينية

تقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بدعوة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

عن الدائرة الثامنة والقائمة الوطنية من أجل مصر، لمشاركته زيارة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحمد سعفان وزير القوى العاملة لتفقد وافتتاح بعض المشروعات الرياضية بمركز ومدينة الحسينية غدا السبت.

موعد الزيارة

و تبدأ الزيارة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا على النحو التالي :

- مركز شباب سماكين الغرب .

- مركز شباب ازولين .

- مركز شباب سماكين الشرق .

- افطار مع معالى وزير القوى العاملة بقرية سماكين الشرق .

- نادى الحسينية الرياضي .

