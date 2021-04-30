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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا لـ سمير غانم ودلال عبدالعزيز: يارب مشوفش فيكوا حاجة وحشة

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز

وجهت إيمي طلعت زكريا، رسالة للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد نقلهما إلى المستشفى عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لـ سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، وعلقت عليها: "يارب اشفيهم يارب ادعولهم بالشفاء العاجل يارب مشوفش فيكوا حاجه وحشه يارب🙏🙏".

وكشف الإعلامي رامي رضوان، عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال رامي رضوان في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":" اشكر كل من حاول التواصل..وارجو التماس العذر للأسف أصيب بكورونا منذ أيام أغلى وأحب وأنقى الناس حبايبي سمير غانم ودلال عبد العزيز، وهم في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة".

وتابع: "أرجو من حضراتكم الدعاء لهما".

سمير غانم فيروس كورونا ايمي طلعت زكريا الاعلامي رامي رضوان الحالة الصحية دلال عبدالعزيز تواصل الاجتماعي

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