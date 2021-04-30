أهلي الشيخ زايد يستعد لحفل وضع حجر أساس استاد النادي.. صور

يشهد فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد، استعدادات وتجهيزات خاصة تجري على قدم وساق، لاستقبال الحدث التاريخي في الواحدة ظهر غدٍ السبت، حيث يقوم مجلس الإدارة، برئاسة محمود الخطيب، وضيوفه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بوضع حجر الأساس لـ«استاد النادي الأهلي» بأرض النادي بمدينة الشيخ زايد.

ووجه مجلس ادارة النادي، الدعوة لكل قيادات الأهلي ورموزه ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، ولاعبي الفريق القدامى على مر الأجيال وممثلي قطاعات النادي الحالية لحضور الحدث التاريخي بوضع حجر أساس «استاد النادي الأهلي».

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد أعلن عقب اجتماعه الأحد الماضي عن حصوله على الموافقات النهائية لإنشاء «استاد النادي الأهلي»، وحدد غدا السبت موعدًا لوضع حجر الأساس.

وحرص مجلس ادارة النادي الأهلي على توجيه برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه الدائم للحركة الرياضية بكل مؤسساتها ومن بينها النادي الأهلي، الذي يجدد العهد على دعم الدولة ومؤسساتها، والاستمرار في تأدية رسالته وبذل أقصى جهد لتحقيق كل الأهداف الوطنية بالمزيد من التفوق الرياضي ورعاية النشء والتمثيل المشرف للبلاد في المحافل الدولية.

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