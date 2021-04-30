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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعباءة رمضانية.. سوار النجار تستعرض أناقتها في أحدث إطلالة

سوار النجار
سوار النجار

تألقت الفنانة التونسية سوار النجار، بإطلالة رمضانية جذابة، عبر حسابها علي "انستجرام" مزجت إطلالتها الأناقة والبساطة في آن واحد، مرتدية عباءة طويلة فضفاضة مصممة بشكل عصري جذاب من قماش ناعم باللون الأسود.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت "سوار" علي تسريحة شعر جذابة على طريقة الشعر المنسدل ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع عكس جمال عينيها بالكحل والماسكرا السوداء مع لون النود في الشفاه.


وتستعد المطربة سوار النجار لطرح أغنيتين جديدتين خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من تسجيلهما ووضع اللمسات النهائية عليهما، من كلمات وألحان عزيز الشافعي.


سوار النجار مطربة تونسية درست الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وحققت النجاح بعد أن أصدرت ألبومها الأول بعنوان "ملامة فيك"، ثم قررت التواجد في مصر، وشاركت في عدة أعمال فنية منها: "بفعل فاعل، كلام جرائد".

الفنانة التونسية إطلالة رمضان سوار النجار إطلالة رمضانية اللون الاسود الموسيقى

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