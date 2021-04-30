تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا

أعلن الروماني لورينت ريجيكامب، المدير الفني لنادي أهلي جدة السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الدحيل القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبدالباسط هندي – محمد آل فتيل – معتز هوساوي – عبدالله حسون.

خط الوسط: ألفيش ساريتش – نوح الموسى ــ عبدالرحمن غريب – إدريس فتوحي – حسين المقهوي.

خط الهجوم: سلمان المؤشر.

وتقام المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يملك الفريقان في جعبتيهما 8 نقاط، متقاسمين صدارة المجموعة رفقة الاستقلال الإيراني.