حبس لص سرق سيارة وساوم صاحبها بالمرج

قررت جهات التحقيق، حبس لص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة لمساومة صاحبها بمنطقة المرج.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت الخدمات الأمنية بالمرج من القبض على لص سرق سيارة لمساومة صاحبها.

أثناء مرور القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة المرج، تمكنت من ضبط شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الإسكندرية، حال استقلاله سيارة، وبالكشف الفني على السيارة تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب "المغافلة" بقصد مساومة مالكها.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة، واتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.