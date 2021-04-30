بدرية طلبة: الوسط الفني مليان شللية ومجاملات

قالت بدرية طلبة، إن هناك مجاملات وشللية في الوسط الفني، مضيفة أن ممثلي الكوميديا حقهم مهدور في مصر بشكل كبير، وخصوصًا من السيدات.

جاء ذلك تعليقا فيديو لها تقول خلاله: "أنا مش موجودة ومش على الساحة، ومش معترف بيا كنجم كوميدي"، خلال حوارها مع برنامج "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "المحور"،

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

