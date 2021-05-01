عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شيف مطعم طعن زميله بسبب خلافات العمل بالشروق

حبس شخص - أرشيفية
حبس شخص - أرشيفية

قررت جهات التحقيق، حبس شيف بمطعم، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة شخص أخر خلال مشاجرة بسبب خلافات العمل بالشروق.

حبس مسجل خطر لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

حبس عاطل لتصنيعه وإتجاره فى المخدرات بالنزهة

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

 

وكان قد نجح رجال المباحث فى كشف ملابسات واقعة إصابة شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات العمل بالشروق.

 

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شيف بأحد المطاعم، كائن بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم.



بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين (شيف آخر بذات المطعم ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مشاجرة حبس جرح اصابة شخص خلافات العمل

موضوعات متعلقة

حبس مسجل خطر لتخصصه فى سرقة الدراجات النارية بمصر القديمة

حبس عاطل تخصص فى سرقة المتاجر بعابدين

حبس عاطل لتصنيعه وإتجاره فى المخدرات بالنزهة

اعترافات المتهم بطعن عاطل بالخليفة.. أدافع عن أختي ولا أسيبه يتحرش بيها

الشيطان خلانا نعمل كده.. اعترافات المتهمين بسرقة ١٢ مليون جنيه من سيارة نقل أموال

لمعاكسته شقيقته.. حبس سباك طعن عاطلا بالخليفة

حبس المتهمين بسرقة 12 مليون جنيه من سيارة نقل أموال بالبساتين

ضبط الروبي أخطر تاجر مخدرات بربع كليو شابو و40 تذكرة هيروين

ترشيحاتنا

ضياء السيد: تألق عامر عامر منح سيراميكا كليوباترا نقطة التعادل

تفاصيل اجتماع المشير حفتر بالمستشار عقيلة صالح بشرق ليبيا

سبب نزول سورة الممتحنة وتسميتها بهذا الاسم .. إبنة أشقى القوم

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت الى الجمعة

نائب رئيس صن داونز: نحترم الأهلي ولا نخشاهم ولم نحدد موعد المباراة

مايكروسوفت تصلح المشكلة الأكبر لـ ويندوز 10

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهند ابتدت كدا..عمرو أديب ينفعل من فيديو لـ تكدس مواطنين بـ الحسين

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

الصحة تكشف عن مشروبات تحمي من فيروس كورونا

قصف جوي مجهول يستهدف مدينة جدة السعودية

قرار عاجل من الخطوط السعودية بشأن الرحلات الدولية ورسوم إعادة الحجز

13 دعاء يجلب الرزق سريعا في الصباح بأواخر رمضان.. رددها قبل النوم

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

بـ القاضية ممكن .. خالد الغندور يسخر من تعادل الأهلي أمام الجونة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالمصحف في القلب والصليب على الصدر.. الجمعة العظيمة تجمع المسلمين والمسيحيين في الصيام |صور

بفستان الزفاف.. شاهد عروس تقفز في الوحل لتوليد بقرة|صور

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد علي سليمان

العَشر الأواخر.. خير الخير

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ