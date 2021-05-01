حبس شيف مطعم طعن زميله بسبب خلافات العمل بالشروق

قررت جهات التحقيق، حبس شيف بمطعم، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة شخص أخر خلال مشاجرة بسبب خلافات العمل بالشروق.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال المباحث فى كشف ملابسات واقعة إصابة شخص خلال مشاجرة بسبب خلافات العمل بالشروق.

تبلغ لقسم شرطة الشروق من إحدى المستشفيات بإستقبالها (شيف بأحد المطاعم، كائن بدائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالجسم.





بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين (شيف آخر بذات المطعم ، مقيم بدائرة القسم) بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصابته، أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.