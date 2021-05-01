تعليمات هامة من إعلام القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة بشأن استمارة التخرج

تعليمات هامة من إعلام القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة بشأن استمارة التخرج
نوهت إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه لإدارة شئون التعليم والطلاب لملء استمارة التخرج ١٠٤ .
وشددت إدارة الكلية على جميع الطلاب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مع صورة شخصية .
وللحصول على كود دفع رسوم الاستمارة على الطلاب الدخول على هذا الرابط :
Cakes.cu.edu.eg/mass.aspx
ونفت إدارة الكلية على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الماضية حول تأجيل ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبه إلى بعد عيد الفطر .
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والجديد بالذكر أن كلية الإعلام قد عقدت ويبنار بعنوان " رؤية " بالتعاون مع جامعة عجمان يوم الاربعاء ٢٨ من أبريل افى الساعة الحادية عشر صباحاً .
وكانت قد أعلنت إدارة الجامعة عن المتحدثون فى الويبنار وهم أبراهيم السيد مخرج بالتلفزيون المصرى ، هانى سمير مخرج ومنتج افلام وثقائقية و هيثم كرم مونتير سنيمائي .
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير رئيس جامعة عجمان وتحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام و الدكتور حسام سلامة عميد كلية إعلام عجمان .