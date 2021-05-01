تعليمات هامة من إعلام القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة بشأن استمارة التخرج

نوهت إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه لإدارة شئون التعليم والطلاب لملء استمارة التخرج ١٠٤ .

وشددت إدارة الكلية على جميع الطلاب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مع صورة شخصية .

وللحصول على كود دفع رسوم الاستمارة على الطلاب الدخول على هذا الرابط :

Cakes.cu.edu.eg/mass.aspx

ونفت إدارة الكلية على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الماضية حول تأجيل ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبه إلى بعد عيد الفطر .

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والجديد بالذكر أن كلية الإعلام قد عقدت ويبنار بعنوان " رؤية " بالتعاون مع جامعة عجمان يوم الاربعاء ٢٨ من أبريل افى الساعة الحادية عشر صباحاً .

وكانت قد أعلنت إدارة الجامعة عن المتحدثون فى الويبنار وهم أبراهيم السيد مخرج بالتلفزيون المصرى ، هانى سمير مخرج ومنتج افلام وثقائقية و هيثم كرم مونتير سنيمائي .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير رئيس جامعة عجمان وتحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام و الدكتور حسام سلامة عميد كلية إعلام عجمان .