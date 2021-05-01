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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات هامة من إعلام القاهرة لطلاب الفرقة الرابعة بشأن استمارة التخرج

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

نوهت إدارة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، على جميع طلاب الفرقة الرابعة التوجه لإدارة شئون التعليم والطلاب لملء استمارة التخرج ١٠٤ .

وشددت إدارة الكلية على جميع الطلاب إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة مع صورة شخصية .

وللحصول على كود دفع رسوم الاستمارة على الطلاب الدخول على هذا الرابط :
Cakes.cu.edu.eg/mass.aspx

ونفت إدارة الكلية على الأخبار التى تم تداولها خلال الساعات الماضية حول تأجيل ملء الاستمارة وتقديم الأوراق المطلوبه إلى بعد عيد الفطر .

 

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والجديد بالذكر أن كلية الإعلام قد عقدت ويبنار بعنوان " رؤية " بالتعاون مع جامعة عجمان يوم الاربعاء ٢٨ من أبريل افى الساعة الحادية عشر صباحاً .

وكانت قد  أعلنت إدارة الجامعة عن المتحدثون فى الويبنار وهم أبراهيم السيد مخرج بالتلفزيون المصرى ، هانى سمير مخرج ومنتج افلام وثقائقية و هيثم كرم مونتير سنيمائي .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور كريم الصغير رئيس جامعة عجمان وتحت إشراف الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام و الدكتور حسام سلامة عميد كلية إعلام عجمان .

كلية الإعلام جامعة القاهرة طلاب الفرقة الرابعة شئون التعليم والطلاب استمارة التخرج

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