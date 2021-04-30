أحمد فتحي يحتفل بعيد زواجه: "مستحملة الجنان ده بقالك 18 سنة"

احتفل الفنان أحمد فتحي، بعيد زواجه التاسع عشر، الذي يوافق اليوم، 30 من أبريل، وذلك عبر حسابه بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشر أحمد فتحي، صورة له، رفقة زوجته، وعلق عليها: "كتر خيرك، مستحملة الجنان ده بقالك 18 سنة، والنهاردة تبتدي السنة الـ 19.... كل سنة وأنتِ حبيبتي ومامتي الوحيدة، بحبك مش قد حد".



وينتظر أحمد فتحي، عرض فيلم "ديدو"، وهو من تأليف وبطولة كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك في بطولته كل من “حمدي الميرغني، محمد ثروت، بيومي فؤاد، هدى المفتي”، إضافة إلى ظهور أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو، كضيوف شرف، خلال الأحداث، في أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات، والعمل من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي.