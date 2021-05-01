الباذنجان.. تعرفي على الفوائد الصحية والآثار الجانبية وطرق الاستهلاك

الباذنجان يحتوى على العديد من العناصر الغذائية،ويعد من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية وبه ألياف عالية.

يقدم الباذنجان مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية ومع ذلك له آثار جانبية عند الإفراط في الاستهلاك.

الفوائد الصحية للباذنجان

يساعد على إنقاص الوزن

يُطلق على الباذنجان اسم نباتي منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة أقل من الدهون. يمكن إضافته إلى النظام الغذائي من خلال المخللات والعصائر والسلطات. لذلك ، يساعد brinjal على إنقاص الوزن.

جيد لصحة العين

كشفت دراسات أن الباذنجان مفيد للغاية لصحة العين. تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان في منع الضرر التأكسدي مما يساعد في تحسين رؤية العين. كما أن الباذنجان مصدر غني بفيتامين ج وفيتامين أ كما أنه يحسن بصر الشخص.

المخاطر المصاحبة

يحتوي الباذنجان على مادة السولانين الكيميائية التي تزيد الالتهاب وتسبب التهاب المفاصل لا يوجد دليل على أن القليل من مادة السولانين في الباذنجان يؤدي إلى تفاقم أعراض التهاب المفاصل.

طرق تناول الباذنجان

الباذنجان له طعم مر بسبب وجود بعض المواد الكيميائية. يساعد تعرق الباذنجان في إزالة الرطوبة باستخدام الملح وبعض المركبات ، مما يجعله أكثر ليونة.

طرق سهلة وبسيطة لاستهلاك الباذنجان أو البرنجال:

باذنجان مخبوز

مخلل خضار مشكل

لازانيا الخضار

يخنة الباذنجان

برجر الباذنجان

عصير الباذنجان

*مصدر المعلومات موقع هيلثي.