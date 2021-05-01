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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الجيزة: بدء امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الأول والثاني الثانوي.. الثلاثاء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مديرية تعليم الجيزة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، موعد امتحان طلاب الدمج المقيدين بـ الصفين الاول والثاني الثانوي العام ، وطلاب التربية الخاصة (الصم وضعاف السمع ، والمكفوفين).

حيث قالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الاول والثاني الثانوي ، سوف تنعقد في الاسبوع الاول من شهر مايو الجاري، اعتبارا في أيام 4 و 5 و 6 مايو 2021.

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وشددت مديرية التربية والتعليم ، على أن امتحانات طلاب الدمج بـ الصفين الاول والثاني الثانوي ، سوف تنعقد برتيب الجداول الواردة من وزارة التربية والتعليم لطلاب الثانوية العام ، مع تنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية ، وبمواصفات الورقة الامتحانية الموضوعة حسب نوع الاعاقة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، قد شددت على جهات الاختصاص بالادارات التعليمية بإتخاذ اللازم نحو وضع الاسئلة وطبها واعلان الجداول وارسال افادة بالاستعداد والتجهيز للامتحانات.

و وفقا لـ الجدول المعلن  من جانب مديرية التربية والتعليم بالجيزة  :

 مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الاول الثانوي 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية و التاريخ والجغرافيا واللغة الاجنبية الثانية في ورقة مجمعة لمدة ساعتين من 9 صباحا لـ 11 صباحا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى ، والفلسفة والرياضيات في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

الخميس 6 مايو 2021 : الكيمياء ، الفيزياء ، الاحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (علمي) 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية ورياضيات 1 ورياضيات 2 في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء 5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والكمياء والاحياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة نصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والفيزياء في ورقة مجمعة لمدة ساعة من 12 ظهرا لـ 1 ظهرا .

مواعيد امتحانات طلاب الدمج بالصف الثاني الثانوي (ادبي) 

الثلاثاء 4 مايو 2021 : اللغة العربية والتاريخ ورياضيات 1 في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف  من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الاربعاء  5 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الاولى والفلسفة وعلم النفس ، في ورقة مجمعة لمدة ساعة ونصف من 12 ظهرا لـ 1:30 ظهرا

الخميس 6 مايو 2021 : اللغة الاجنبية الثانية والجغرافيا في ورقة مجمعة لمدة ساعة ةمن 12 ظهرا لـ 1 ظهرا .  

طلاب الدمج الصفين الاول والثاني الثانوي طلاب مديرية التربية والتعليم الجيزة مديرية تعليم الجيزة

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