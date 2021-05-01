تراجع أسعار البطاطس في مصر من 8.62 إلى 3.89 جنيه ..تفاصيل

خلال 2020 و2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع متوسط سعر بيع البطاطس خلال شهر مارس 2021 مقارنة بسعره في فبراير 2021، وبلغ متوسط سعر بيع كيلو البطاطس 3.89 جنيه في شهر مارس 2021 مقابل 3.27 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 19.0%.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء خلال النشرة الشهرية لـ متوسط أسعار المستهلك لأهم السلع الغذائية مارس 2021، والتي حصل "صدى البلد" على نسخة منها، بينما بلغ متوسط بيع كيلو االبطاطس في مارس 2020 نحو 8.62 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 54.9% مقارنة بسعره في مارس 2021.

وفي السياق نفسه، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع متوسط سعر بيع البصل خلال شهر مارس 2021 مارنة بسعره في فبراير 2021، وبلغ متوسط سعر بيع كيلو البصل 6.07 جنيه في شهر مارس 2021 مقابل 6.02 جنيه في شهر فبراير 2021 بنسبة زيادة قدرها 0.8%.

ووفقا للنشرة الاحصائية، بلغ متوسط بيع كيلو البصل في مارس 2020 نحو 9.20 جنيه بنسبة انخفاض قدرها 34% مقارنة بسعره في مارس 2021.، وسجل سعر كيلو البصل في إبريل 2020 10 جنيهات للكيلو الواحد، وفي مايو نحو 6.50 جنيه، وفي نوفمبر 2020 سجل كيبو البصل 6 جنيهات للكيلو