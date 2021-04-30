بعد تألقه في التدريبات اليوم.. "الونش" جاهز لمواجهة بيراميدز في الدوري

تعافى محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الإصابة التي سبق وتعرض لها بـ"كدمة في الركبة" خلال مباراة البنك الأهلي في الدوري الممتاز.



وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم، مشاركة "الونش" بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية؛ ليصبح جاهزا من الناحية الطبية لمباراة بيراميدز المقبلة.



وتألق الونش خلال التقسيمة التي أقيمت بالتدريبات، حيث نجح في لفت أنظار الجهاز الفني بعد ظهوره بحالة بدنية جيدة، وتسجيل أكثر من هدف بتسديدات قوية بعيدة المدى.



ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، ضمن الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز، الساعة 9.30 من مساء بعد غد، الأحد، على استاد القاهرة الدولي.