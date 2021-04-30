برلمانية مهنئة الأقباط بعيد القيامة: وحدة وتلاحم شعب مصر رادع لأي مؤامرات

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الثقافة والإعلام بـ مجلس النواب ، بالمواقف الوطنية للبابا تواضروس، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكدت "سلامة" أن وحدة وتماسك وتلاحم أبناء الشعب المصرى، تمثل رادعا قويا للمؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف بث الفتنة والفرقة بين المواطنين المصريين.

جاء ذلك في برقية ارسلتها إلى قداسة البابا توضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وإلى جميع المصريين الأقباط فى الداخل والخارج بمناسبة عيد القيامة.

وأعربت "سلامة" عن أمنياتها أن يحفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وقواتها المسلحة، وأن يظل شعبها على قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن.

واكدت أن المصريين بكافة طوائفهم في رباط إلى يوم القيامة، ولن تنجح أي مؤامرات تستهدف الوقيعة بين المصريين داعية الله أن يديم المحبة والسلام والأمن على كل المصريين.

وأوضحت ، أن المصريين جميعهم إخوة وعلاقتهم أصبحت نموذجا حسنا للتآخي والمحبة ولا يمكن التأثير عليها، مشيرة إلى أن المصريين وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب واعداء بلادنا ولم يستطع أن يفرق بينهم.