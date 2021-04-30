إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الإنتاج الحربي.. ومسحة كورونا تحدد موقفه

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بقيادة إيهاب جلال، قائمة الفريق؛ استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي، في الدوري المصري الممتاز.



وضمت القائمة كلًّا من الآتي:



حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، محمد فوزي.

خط الدفاع: رضوان شريفي، محمد هاشم، مروان الصحراوي، محمد عمار، أحمد كاستيلو، عبد الله جمعة، مصطفى فارس.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد حسن، عماد حمدي، نادر رمضان، محمد عادل، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد صادق، آري بابل، أحمد مصطفى.

خط الهجوم: شكري نجيب، بنسون شيلونجو.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على نظيره الإنتاج الحربي، في التاسعة والنصف من مساء غد السبت، على ملعب ستاد السلام، ضمن منافسات الجدولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



ويخضع إيهاب جلال لمسحة كورونا خلال الوقت الحالي؛ لحسم ما إذا كان مصابا بالفيروس من عدمه، في ظل تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، وفي حال ظهور العينة إيجابية؛ سيغيب المدير الفني عن مواجهة فريقه غدا أمام الإنتاج الحربي.