للنحافة... 6 أعشاب لزيادة الوزن بشكل أسرع

زودي وزنك بكوب من هذا المشروب

في الوقت الذي يعاني حيث العالم من وباء السمنة ، تبدو الرغبة في زيادة الوزن وكأنها خيال. لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في زيادة الوزن لعدة أسباب.



كشف موقع هيلثي عن أفضل 6 أعشاب لزيادة الوزن:

1. القنب



يُعرف القنب عادة باسم الماريجوانا ، وهو أحد الطرق الفعالة التي يمكن للشخص أن يزيد من شهيته ويكتسب القليل من الوزن. يستخدم القنب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فقط للأغراض الطبية ويساعد في زيادة الوزن.

2. البابونج





يشتهر البابونج بخصائص الجوع المتزايدة. يساعد تناول البابونج يوميًا في تحسين شهية الشخص. بطبيعة الحال ، سيلاحظ الشخص التغيير في الوزن. إذا كان الشخص نحيفًا ونحيفًا طوال حياته ، فاستخدم مقتطفات من البابونج للتغييرات.

3. الشوك المبارك



يستخدم الشوك المبارك بشكل شائع في المقويات المر وهو معروف أيضًا بتحسين الهضم وزيادة الشهية. يجب على الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في مشاكل زيادة الوزن استخدام هذا مرة واحدة دائمًا. يتم تقديره من قبل جميع الأشخاص الذين استخدموا هذا.

4. الجنطيانا

تُستخدم جذور الجنطيانا لعقود في علاج الأشخاص الذين يعانون من قلة الشهية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه. يزيد من الإحساس بالمعدة في الجسم ويساعد في زيادة الوزن.

5. جذر الهندباء



جذور الهندباء هي أفضل مكمل عشبي. يستخدم بشكل شائع من قبل النساء لتعزيز زيادة الوزن وزيادة الشهية ويوصى به خاصة للنساء الحوامل.

6. تشين بي



يُطلق على Chen Pi اسم مكمل قشر الحمضيات المجفف الذي يساعد في زيادة الشهية ويحسن الجهاز الهضمي. يتم استخدامه لعلاج عسر الهضم ويستخدم كمرخيات ويساعد في زيادة الوزن لدى الناس.

