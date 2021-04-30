بيدك الشفاء.. دينا لجمهورها: ادعوا لـ سمير غانم ودلال عبد العزيز

دعت الفنانة دينا، للنجمة دلال عبد العزيز، بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وللنجم سمير غانم الذي يخضع للعزل العلاجي بأحد المستشفيات.



وكتبت دينا عبر حسابها على “انستجرام ”: "إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي سمير_غانم و دلال_عبدالعزيز وتمدهم بالصحةً والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.



واختتمت" ارجو منكم الدعاء ربنا يشفيهم و يعافيهم و يرجعهم لينا بالسلامة ".



وأكد مصدر خاص لـ"صدى البلد"، نقل الفنان الكبير سمير غانم إلى أحد مستشفيات العزل؛ لتلقلي البروتوكول العلاجي من فيروس كورونا المستجد.



وقبل يومين أيضا، دخلت الفنانة إيمي سمير غانم، إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج، وذلك بعد إصابة زوجها الفنان حسن الرداد، قبل أن يلحق بها والداها الفنانان الكبيران سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وشعرت الفنانة القديرة دلال عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، ببعض المعاناة في التنفس، وتم نقلها إلى مستشفى خاص؛ حيث تبين إيجابية المسحة الثانية لها.



وتشارك دلال عبد العزيز في مسلسل "ملوك الجدعنة"، وهو من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة “مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، يوسف شعبان”.



وأشارت المصادر، إلى تعافي كل من “دنيا سمير غانم، وحسن الرداد”؛ بعد خضوعهما لفترة علاج وعزل بالمنزل.