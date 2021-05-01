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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: الحكومة وضعت العامل المصري على رأس أولوياتها

النائب احمد البلشي
النائب احمد البلشي

قال النالئب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أنه لا أحد ينكر ما قدمته الدولة من جهود لدعم العمال في كافة المجالات ، موضحا ان هذه الجهود يؤكد تقدير الدولة الكامل لهم وإيمانا بدورهم الكبير في بناء المجتمع.

 

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وأعرب البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" عن اعتزازه وتقديره للعامل المصري، ودوره في مساندة الدولة في دفع مسيرة التمية التي سلكتها الدولة المصرية، التي تهدف للإرتقاء والتقدم، موضحا أنها تحتاج لتضافر كافة الجهود والإيمان بقيمة العمل المشترك.

ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى أن الدولة المصرية إنتهجت سياسة معينة وهي وضع العامل المصري على رأس أولوياتها، نظرا لإعتباره أحد أهم حد أهم أركان عملية التقدم والرقي في البلاد.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

 

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم. 

العمال مصر رئيس الوزراء القطاع الخاص العمل مجلس الشيوخ

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