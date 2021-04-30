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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أحدث إطلالات أسيل عمران

بـ الورود.. أسيل عمران تتألق بإطلالة ناعمة على إنستجرام

أسيل عمران
أسيل عمران

نشرت الفنانة أسيل عمران صورة جديدة عبر استوري الخاص بها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت أسيل بإطلالة أنثوية ناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها من خلال التعليقات.


تفاصيل إطلالة أسيل عمران 

 

وتألقت أسيل عمران وهي ترتدي عباءة باللون البينك المشجرة بالورود، وعليها كارديجان بنفس اللون والشكل بأكمام طويلة، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
 

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وتركت أسيل عمران خصلات شعرها السوداء منسدلة على كتفيها ووجهها بطريقة بسيطة وانسابية، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

وأبرزت اسيل عمران بعض اللمسات البسيطة من الماكياج، حيث اختارت إبراز جمال عينيها بـ الماسكارا والآي شادو بألوان ترابية، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وبسيطة.
 

وأبرزت اسيل عمران إطلالتها بارتداء الأكسسوارات؛ حيث اختارت قلادة لافتة باللون الفضي والفوشيا مع قرطين باللون الفضي وهو ما أعطاها إطلالة بسيطة وناعمة.


حياة أسيل عمران الأسرية

 

ولدت أسيل عمران في 12 نوفمبر 1989، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية، وذلك بسبب عمل والدها، حيث كان يعمل عسكريًا، وهي مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات، والأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران.

 

مسيرة أسيل عمران الفنية
 

وشاركت في برنامج “نجوم الخليج” في عام 2005 عرض في قناة “نجوم”، لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج “نجم الخليج” الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006، ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني؛ حيث طرحت عدة ألبومات وأغانٍ منفردة.
 

ودخلت أسيل عمران مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على “إم بي سي 4”، بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.
 

وتزوجت أسيل عمران في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر، الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة “إم بي سي 1”.

وتتحدث فكرة البرنامج عن حياة زوجين بشكل يومي، وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011، وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا عام 2012 بعد عدة خلافات بينهما، إلا أنه بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015، وقد رزقت منه ابن وحيد اسمه "وليد" توفي وهو لا يزال طفلا.
 

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

أسيل عمران
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