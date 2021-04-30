لا أقبل الإساءة له|حمدي الوزير يعلق على تقليد إسماعيل ياسين في "موسى"

أشاد الفنان حمدي الوزير، بمسلسل "موسى" الذي يشارك فيه خلال السباق الرمضاني الحالي، بطولة محمد رمضان وهبة مجدي وسمية الخشاب وغيرهم.

وأضاف حمدي الوزير خلال حواره في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المخرج محمد سلامة مخرج مسلسل موسى رائع وعظيم، وأيضا المؤلف ناصر عبدالرحمن وجميع فريق العمل، موضحا "أن فريق العمل كله بيحب بعضه وبيحبوا العمل نفسه".

وتابع حمدي الوزير، أن محمد رمضان يسير على نهجه في التمثيل، وهو ممثل هايل جدا وإمكانياته كبيرة، موضحا أن فريق العمل مثل هبة مجدي والفنان رياض الخولي وغيرهم "فنانين رائعين"، ويكن لهم كل الاحترام.

وعن الهجوم على مسلسل موسى بشأن مشهد تقليد الفنان إسماعيل ياسين، قال إنه لم يشاهد المشهد، ولكنه لا يقبل الإساء لـ"ياسين" وغيره، موضحا أنه لولا وجود جيل العظماء من إسماعيل ياسين وغيره لما كان لهم وجود في الفن.

