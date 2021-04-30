منهم فاروق قاسم.. وجوه شابه تألقوا في موسم رمضان

مسلسلات رمضان 2021

مع الدخول في العشر أيام الأخيرة من رمضان، وبالفعل تشكلت خريطة المسلسلات ليتربع بعضها على قمة أهم الأعمال الدرامية في رمضان 2021 وذلك بردود أفعال الجمهور ورأي النقاد وبالطبع المشاهدات على المنصات المختلفة ومن هذه الأعمال الاختيار2، لعبة نيوتن، القاهرة كابول والتي لا تقتصر ردود الفعل الإيجابية على النجوم ولكن أيضا الوجوه الشابه التي تألقت في هذا الموسم ومنهم فاروق قاسم وكريم سامي كيمز وأسامة الهادي.

فاروق قاسم في دور فارس | الاختيار 2

جذب الفنان الشاب فاروق قاسم الأنظار إليه بعد ظهوره بدور فارس في مسلسل الاختيار2 حيث كان من عناصر المجموعة الإرهابية التي قامت باغتيال الشهيد محمد مبروك ولكن لعل ما لفت الانظار له بشكل اكبر هو مشهد التحقيق معه أمام النجم كريم عبد العزيز الذي قدمه ببراعة دون تكلف في التمثيل ولا افتعال.

يذكر أن فاروق قاسم ضمن فريق ورشة خالد جلال ويقدم حالياً مع الفرقة مسرحية "سينما مصر"، وهو في الأصل خريج معهد سينما قسم مونتاج وقدم نفسه من قبل كمخرج في فيلمين قصيرين فيلم (المشهد الأخير) والذي شارك به في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر وفي الدورة الثانية من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة كما نافس على جوائز مهرجان تروب فيست أرابيا بأبوظبي والفيلم القصير (نوستالجيا) في 2013 الذي نافس على جوائز مهرجان تروب فيست أرابيا بأبوظبي. ولعل ما أطلق شهرته على السوشيال ميديا هو مشهد تمثيلي قدمه مع ستوديو ذات والذي حقق ملايين المشاهدات حتى الآن.



كريم سامي كيمز في دور جورج | القاهرة كابول

ليس الظهور الأول له فقد كان له ظهور مميز في عده أعمال منها "بدون ذكر أسماء" ، "فيس أبوك" و"الشارع اللي ورانا" وأفلام "قط وفأر" و "ولاد رزق 2"، "الخطة العايمة" ويقدم كريم سامي كيمز في مسلسل القاهرة كابول دور جورج المسيحي خريج كلية الهندسة الصديق المقرب لعلي الكتروني الذي ينصحه دائما بشكل علاقته بالبنت التي يحبها.

وكريم سامي كيمز معروف بشكل أكبر كمؤلف حيث قدم في 2020 أول فيلم روائي من تأليفه بعنوان "الخطة العامية" كما قدم الموسم الخامس والسادس من "مسرح مصر" ومسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع وأوس أوس ومسرحية "اللوكاندة" مع أشرف عبد الباقي وقام بالمشاركة في كتابة مسلسل "عزمي وأشجان" و"شاش في قطن" وتأليف وتمثل في برامج "ده كلام" و"أخر الليل".وأخرج كريم سامي مسرحية "حزلقوم" لأحمد مكي وشارك كمخرج منفذ في مسرحية 3 أيام في الساحل لمحمد هنيدي



أسامة الهادي في دور شامبا | لعبة نيوتن

يقوم أسامة الهادي في موسم رمضان بدور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن، وهو المساعد الخاص لمحمد ممدوح ومنى زكي في المنحل، ويظهر في المسلسل في دور الشاب الهادىء والمهذب والمخلص لعمله. والذي تطور الاحداث ليقع في حب شقيقة منى زكي والتي يحاول أن يعبر لها عن اعجابه بها

أسامة الهادي بدأ حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان إحدى شركات المحمول حيث شارك في أغنية علشان لازم نكون مع بعض. ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير.