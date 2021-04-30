عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2021

منهم فاروق قاسم.. وجوه شابه تألقوا في موسم رمضان

فاروق قاسم
فاروق قاسم

مع الدخول في العشر أيام الأخيرة من رمضان، وبالفعل تشكلت خريطة المسلسلات ليتربع بعضها على قمة أهم الأعمال الدرامية في رمضان 2021 وذلك بردود أفعال الجمهور ورأي النقاد وبالطبع المشاهدات على المنصات المختلفة ومن هذه الأعمال الاختيار2، لعبة نيوتن، القاهرة كابول والتي لا تقتصر ردود الفعل الإيجابية على النجوم ولكن أيضا الوجوه الشابه التي تألقت في هذا الموسم ومنهم فاروق قاسم وكريم سامي كيمز وأسامة الهادي.

txt

مسلسل الاختيار 2 الحلقة 17.. أحمد مكي ينتقل للأمن الوطني وظهور بيومي فؤاد

فاروق قاسم في دور فارس | الاختيار 2

جذب الفنان الشاب فاروق قاسم الأنظار إليه بعد ظهوره بدور فارس في مسلسل الاختيار2 حيث كان من عناصر المجموعة الإرهابية التي قامت باغتيال الشهيد محمد مبروك ولكن لعل ما لفت الانظار له بشكل اكبر هو مشهد التحقيق معه أمام النجم كريم عبد العزيز الذي قدمه ببراعة دون تكلف في التمثيل ولا افتعال.

يذكر أن فاروق قاسم ضمن فريق ورشة خالد جلال ويقدم حالياً مع الفرقة مسرحية "سينما مصر"، وهو في الأصل خريج معهد سينما قسم مونتاج وقدم نفسه من قبل كمخرج في فيلمين قصيرين فيلم (المشهد الأخير) والذي شارك به في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر وفي الدورة الثانية من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة كما نافس على جوائز مهرجان تروب فيست أرابيا بأبوظبي والفيلم القصير (نوستالجيا) في 2013 الذي نافس على جوائز مهرجان تروب فيست أرابيا بأبوظبي. ولعل ما أطلق شهرته على السوشيال ميديا هو مشهد تمثيلي قدمه مع ستوديو ذات والذي حقق ملايين المشاهدات حتى الآن.


كريم سامي كيمز في دور جورج | القاهرة كابول

ليس الظهور الأول له فقد كان له ظهور مميز في عده أعمال منها  "بدون ذكر أسماء" ، "فيس أبوك" و"الشارع اللي ورانا" وأفلام "قط وفأر" و "ولاد رزق 2"، "الخطة العايمة" ويقدم كريم سامي كيمز في مسلسل القاهرة كابول دور جورج المسيحي خريج كلية الهندسة الصديق المقرب لعلي الكتروني الذي ينصحه دائما بشكل علاقته بالبنت التي يحبها.

وكريم سامي كيمز معروف بشكل أكبر كمؤلف حيث قدم في 2020 أول فيلم روائي من تأليفه بعنوان "الخطة العامية" كما قدم الموسم الخامس والسادس من "مسرح مصر" ومسرحية "صباحية مباركة" بطولة على ربيع وأوس أوس ومسرحية "اللوكاندة" مع أشرف عبد الباقي وقام بالمشاركة في كتابة مسلسل "عزمي وأشجان" و"شاش في قطن" وتأليف وتمثل في برامج "ده كلام" و"أخر الليل".وأخرج كريم سامي مسرحية "حزلقوم" لأحمد مكي وشارك كمخرج منفذ في مسرحية 3 أيام في الساحل لمحمد هنيدي


أسامة الهادي في دور شامبا | لعبة نيوتن

يقوم أسامة الهادي في موسم رمضان بدور شامبا في مسلسل لعبة نيوتن، وهو المساعد الخاص لمحمد ممدوح ومنى زكي في المنحل، ويظهر في المسلسل في دور الشاب الهادىء والمهذب والمخلص لعمله. والذي تطور الاحداث ليقع في حب شقيقة منى زكي والتي يحاول أن يعبر لها عن اعجابه بها

أسامة الهادي بدأ حياته الفنية كمطرب وكانت بداية شهرته من خلال مشاركته في إعلان إحدى شركات المحمول حيث شارك في أغنية علشان لازم نكون مع بعض. ومن أشهر أغنياته أخ وصاحب وصديق والرد مبيوصلش ليه ومتأكده وكام ذكرى متسابه مع الفنان هاني عادل وأنا بطل حياتي مع زاب ثروت ولدى أسامة ألبوم واحد كان بعنوان "يوماً ما هطير.

لعبة نيوتن الاختيار2 رمضان 2021 رمضان القاهرة كابول فاروق قاسم كريم سامي

ترشيحاتنا

كوفيد 25 الحلقة 3.. زوجة يوسف الشريف تنتحر بعد إصابتها بالفيروس

محافظ البحيرة: إنشاء 265 مدرسة بـ1.6 مليار جنيه ضمن منظومة التعليم الجديدة

قرار جديد من مايكروسوفت يحمل خبرا سارا لمطوري الألعاب

رحلة هوندا سيفيك honda civic أسطورة الشباب من التسعينات حتي 2022.. صور

سكان شارع المسجد الأقصى في الطالبية يشكون من انتشار الكلاب الضالة

البدلاء كلمة السر لـ الأهلي أمام الجونة.. طاهر يسجل وأفشة يضيع الثاني في 60 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصادر مقربة من الفريق أحمد شفيق تكشف حقيقة وفاته

مستشار الرئيس لشئون الصحة يكشف موعد ذروة إصابات كورونا في مصر.. فيديو

السيسي لـ مرتادي سوق السيارات الجديد: ستجدون مكانا لا يوجد إلا في مصر

خاص| سمير غانم يلحق بابنته إيمي في مستشفى العزل

الرئيس يوجه بوضع عازل بين ترعة المريوطية والطريق.. وزيادة الحارات بمداخل ومخارج كل الطرق

حريق هائل بكنيسة مارمينا في العمرانية

مشاكل لاعبي الزمالك.. خناقة بين إمام عاشور وسيف الجزيري.. تفاصيل

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة تدهس صاحبها بشكل مأساوي.. فيديو

توقفي عنها فورا.. أخطاء تزييت الشعر أثناء التمشيط

آمال ومخاوف .. لقاح جديد لـ كورونا يقتحم الساحة وملايين الجرعات في الطريق

أغنية الوداع .. شاهد اللحظات الأخيرة لطاقم الغواصة الإندونيسية قبل وفاتهم |فيديو

فيديو

محمد رمضان مسلسل أزمات.. سمية الخشاب تكشف كواليس العمل في موسى

فيديو جراف.. كُتع كُسح كُسل.. إفيهات الدراما حديث السوشيال ميديا

أشهرها الكارية.. القطايف مهنة الصغار والكبار بالقليوبية.. شاهد

فيديو جراف.. سائق مصري حديث وسائل الإعلام الأمريكية

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: «السيسي» يقود ثورة صناعية بشرية لتعمير القرى والصحراء

عثمان المقدم يكتب: الخباز

خالد الشناوي يكتب: سهام العشق

أحمد الغنام يكتب: سباق الأرقام لتحقيق الأحلام

كواعب أحمد البراهمي تكتب: ذكريات 

حنان محمود إبراهيم تكتب: مدرسة أم سيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفن زمان والآن

أحمد فرغلى رضوان

الأوسكار بين استحقاق هوبكنز وتعاطف بوسمان!

شريف سمير

أمى .. وأستاذى .. وزملائى!

مروة لطفي

النجاح ليس مدرسة دولية وفقط!

رشا شكر

الأب وأرض الرَحّالة يحصدا جوائز الأوسكار 2021

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: الاختيار العام

محمد أرسلان

الاصطفافات الجديدة في ظل فوضى المنطقة

بهجت العبيدي

صناعة كبش الفداء.. محمد رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ