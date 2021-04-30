إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

أصيب 3 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب دراجة بخارية بطريق المحيط بالمنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام وإزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب دراجة بخارية بطريق المحيط الكائن بقرية بهدال، إثر اختلال عجلة قيادة الدراجة البخارية بيد قائدها.

تم نفل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، و تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام المواطنين.

